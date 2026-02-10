Delio Rossi: «Tra ambiente e presidente non è mai scoccata la scintilla!»

Delio Rossi, ex tecnico di Bologna e Lazio, è intervenuto in vista della gara di Coppa Italia. Le sue dichiarazioni

In vista della sfida di domani sera tra Bologna e Lazio, valida per i quarti di finale di Coppa Italia, Delio Rossi ha rilasciato una lunga intervista all’edizione odierna de Il Corriere dello Sport. L’ex allenatore, che in carriera ha guidato entrambe le squadre, ha analizzato il momento delle due formazioni soffermandosi in particolare sul lavoro di Maurizio Sarri e sulle insidie che il match del Dall’Ara può riservare ai biancocelesti! Di seguito vi riportiamo un estratto di quanto proferito:

LOTITO VS TIFOSI – «Tra ambiente e presidente non è mai scoccata la scintilla. Adesso si sta instaurando un muro contro muro che non giova a nessuno, anche perché non c’è una soluzione. Non è che puoi pretendere che Lotito ceda una sua proprietà. La frattura mi sembra molto ampia e non so se si potrà ripianare».

