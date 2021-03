Delio Rossi: «La Lazio ha fatto la sua figura, ha tenuto bene il campo»

Delio Rossi, ex allenatore della Lazio, ha parlato dell’avventura in Champions League del club biancoceleste

Intervenuto ai microfoni di Adnkronos, l’ex allenatore dei biancocelesti Delio Rossi, ha parlato dell’avventura in Champions della Lazio.

«Ieri sera la Lazio ha fatto la sua figura, tanto di cappello. È stata l’unica italiana che non ha mai perso nella fase a gironi ma diciamocelo: è stata sfortunata nel sorteggio altrimenti andava avanti. Chiaro che aver perso in casa 4-1 ti condiziona un po’. Ma ieri si è visto che avevano la testa libera, hanno tenuto bene il campo. Certo il Bayern non si è ucciso per superarla, ma sono più forti e si è visto».