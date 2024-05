Delio Rossi a Radiosei: «Il secondo posto dello scorso anno fu strepitoso quindi...»

Delio Rossi, l’ex allenatore della Lazio ai microfoni di Radiosei ha espresso il suo parere sui biancocelesti facendo il punto

Ai microfoni di Radiosei è intervenuto Delio Rossi, il quale visto che manca solo una partita alla fine della stagione si esprime cosi su come è andata l’annata della Lazio

PAROLE – L’anno scorso il secondo posto fu un risultato eccezionale, per questo, considerando tutte le difficoltà, la qualificazione in Europa League è un buon risultato. Tudor? Lo valuto in base a come gioca la Lazio, per ora ha fatto bene. Il modo migliore per coprire il campo, secondo Bielsa, è il 4-4-2, tutti gli altri sistemi di gioco sono delle varianti. Guendouzi è una mezzala, quindi con Tudor farà fatica. Kamada mi ha sorpreso in positivo, non riesco invece a capire il poco utilizzo di Lazzari. Zaccagni per me nella Lazio è un’eccellenza, quindi bisogna fare di tutto per esaltare le sue qualità. Tchouna? Non l’ho visto con costanza, ma mi sembra molto istintivo, come molti africani. Non mi sembra un giocatore che possa spostare tanto. Castellanos non ha talento. Parliamo di un buon giocatore, che fa giocare bene la squadra, ma ci penserei bene a partire l’anno prossimo con lui titolare