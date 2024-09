Dele-Bashiru, le parole di chi lo ha portato in Italia: «La Lazio il POSTO GIUSTO PER LUI»

Le parole di Maxime Junca-Parent, agente FIFA e scorpritore di Dele-Bashiru: «La Lazio è adatta al suo percorso di crescita»

Maxime Junca-Parent, agente FIFA, ha parlato a Gianluca Di Marzio di Dele-Bashiru, centrocampista della Lazio scoperto proprio da Junca ai tempi del Sheffield Wednesday. Di seguito le sue parole.

PAROLE – «È una persona tranquilla, all’inizio un po’ riservata ed è sempre molto sorridente. Ho scoperto Fizzy allo Sheffield Wednesday e poi l’ho seguito in Turchia. Ho preso il contatto con il ragazzo e il suo agente un anno fa e mi sono messo a lavorare per portarlo in Italia. Volevo farlo conoscere nel calcio italiano. È iniziato così il nostro percorso nei primi giorni di settembre 2023. Nei mesi successivi ho pensato che la piazza perfetta per lui sarebbe stata la Lazio. C’è stato un lavoro di quasi cinque mesi con il club prima di arrivare al suo trasferimento. Quindi, se oggi Dele-Bashiru è a Roma, è tutto merito di questa collaborazione fatta con l’agente del ragazzo. La Lazio è adatta al suo percorso di crescita. Arrivando alla Lazio a questa età e con le sue qualità penso che la squadra gli permetterà di acquisire tanta maturità e migliorare a livello tattico. Il club gli permette di avere un grande margine di progresso e lui sta dando alla Lazio il giusto ringraziamento giocando come ha fatto ieri»