Dele-Bashiru titolare nel prossimo impegno della Nigeria? la scelta del ct

Dele-Bashiru partità titolare con la Nigeria dopo il gol contro la Libia? La decisione del ct nigeriano sul calciatore laziale

Dopo aver deciso la partita contro Libia con un gol nel finale partendo dalla panchina, Dele-Bashiru si candida ad una maglia da titolare nella sfida di ritorno. Di seguito le parole del ct della Nigeria sul calciatore della Lazio.

PAROLE – «Dele-Bashiru? Non so se partirà titolare nel ritorno. Prima dobbiamo vedere come la squadra risponde ai controlli medici al di oggi. Tutti i giocatori in rosa, i ventitré, sono in grado di giocare dall’inizio».