Dele Bashiru, promosso in Napoli Lazio: le pagelle dei principali quotidiani

Dele Bashiru promosso dai principali quotidiani. Le pagelle del centrocampista nigeriano chiamato a sostituire Rovella

Tra gli osservati speciali in casa Lazio, nel match contro il Napoli, c’era senza dubbio Dele-Bashiru. Il nigeriano è stato chiamato ad un compito non facile, sostituire lo squalificato Nicolò Rovella. Con l’Inter sarà l’ex Monza a riprendere le chiavi del centrocampo, nel frattempo il numero 7 biancoceleste ha offerto una prova convincente.

Questi i voti dei principali quotidiani:

LA GAZZETTA DELLO SPORT 6.5 – «Con il passare delle partite rende sempre meglio nel ruolo di mediano. E si concede anche percussioni importanti, in una delle quali colpisce la traversa».

CORRIERE DELLO SPORT 6.5 – «Brivido e stupore quando ha stangato. La schioppettata da 25 metri ha colpito la traversa, sarebbe stato un gollissimo. Interpretazione fi sica della prova, bilanciato nel ruolo, tanta forza contro i mediani del Napoli. Quel lampo».

TUTTOSPORT 6.5 – «Sostituisce in modo splendido l’assente Rovella, dominando il centrocampo. Trema ancora la traversa colpita al 53’».

IL MESSAGGERO 6.5 – «Un’altra partita ora da mediano e ora da mezz’ala molto disciplinata: non azzarda nulla, va spesso addosso ad Anguissa per non farlo giocare negli spazi e tutto sommato fa il suo. In apertura di ripresa colpisce in pieno la traversa con un destro dal limite».

IL MATTINO 6.5 – «Prende il posto di Rovella squalificato ma ha caratteristiche più da incursore che da regista. In un’azione solitaria centra la traversa con un tiro dalla distanza fortissimo».

CORRIERE DELLA SERA 6 – «Una sola fiammata, ma bellissima e sfortunata: quel tiro sensazione meritava il gol, invece sbatte sulla traversa. Ma deve fare di più».