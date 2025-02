Dele-Bashiru a LSC: «So cosa devo fare quest’oggi. L’andata era stata una bella partita per me»

Le parole di Dele-Bashiru, centrocampista della Lazio, a LSC prima del calcio d’inizio della partita contro il Venezia

Dele-Bashiru ha parlato ai microfoni di LSC prima del calcio d’inizio di Venezia Lazio. Di seguito le sue parole.

PARTITA – «Dobbiamo essere concentrati sulla partita, dare tutto per vincere. Guendouzi e Rovella sono entrambi importanti per la squadra, con e senza palla. Tatticamente sono molto bravi. Io so cosa devo fare per sostituire Rovella, so quello che vuole il mister».

CRESCITA – «L’andata è stata una bella partita per me e per la squadra. Oggi voglio dare un’altra bella prova di me, concentrato sul match».