Dele-Bashiru Lazio, il centrocampista raccontato dai compagni e da Baroni: «Si nota subito una cosa». Elogi e consigli per il nigeriano

Dele-Bashiru Lazio, il centrocampista raccontato da chi lo vive da vicino ogni giorno: le parole di Patric, Zaccagni e Baroni

Al canale YouTube della Lega Serie A, così Patric, Zaccagni e Baroni hanno parlato del centrocampista della Lazio Fisayo Dele-Bashiru.

PATRIC – «Si fa voler bene, con un sorriso è entrato dentro lo spogliatoio. Si vede che è un bravissimo ragazzo, con tanta voglia di lavorare e umiltà e questa è una cosa molto importante».

ZACCAGNI – «Dentro lo spogliatoio non parla tanto, è abbastanza timido. Poi in campo qualcosa avete visto. È un “tuttocampista”, ha una buonissima corsa, un’accelerazione importante. Lo troviamo in tutte le zone di campo».

BARONI – «Ha tanta energia e delle qualità fisiche e tecniche importanti. Deve crescere tatticamente, ma abbiamo bisogno di energia e libertà. Lui le ha, interpreta un calcio moderno. Deve crescere e avere la fiducia da parte mia, della squadra e dell’intero ambiente».