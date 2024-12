Dele Bashiru Lazio, nuova chance per il giocatore? Il piano di Baroni in vista delle prossime gare

Dele Bashiru Lazio, il giocatore cerca più spazio nella squadra di Baroni. Le ultime novità

Nella Lazio di Baroni, Dele-Bashiru sembrava essere definitivamente sbocciato con la doppia titolarità contro il Napoli e il gol messo a segno contro l’Ajax in Europa League. Poi di nuovo in panchina contro l‘Inter con qualche minuto giocato nel finale e in panchina anche contro il Lecce.

Come riporta il Corriere dello Sport, l’infortunio di Vecino e il mercato al momento bloccato possono consegnargli un’occasione importante per dare nuove risposte a Baroni.