Del Piero: «La Lazio ha qualità per vincere lo scudetto, ma dovrà gestire doppio impegno»

L’ex giocatore della Juventus, Alessandro Del Piero, durante Sky Calcio Club parla delle candidate alla vittoria dello scudetto.

«Oltre alla Juventus, Inter e Atalanta sono serie candidate per lo scudetto. L’Atalanta ha raggiunto la maturità per lottare per il titolo. Anche la Lazio ha qualità per vincere lo scudetto, ma tutte queste squadre devono fare i conti con il doppio impegno. I cinque cambi dell’Inter contro la Fiorentina hanno fatto la differenza». Così Alessandro Del Piero durante Sky Calcio Club.