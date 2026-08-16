Del Piero celebra Immobile: «Che bellissimo viaggio, una carriera straordinaria»

L’ex capitano della Juventus Del Piero ha reso omaggio al bomber Immobile dopo il ritiro: scambio di messaggi tra le due leggende

Tra i tanti messaggi arrivati per celebrare Ciro Immobile dopo la conclusione della sua carriera c’è anche quello di una delle più grandi leggende del calcio italiano Alessandro Del Piero. Un omaggio dal significato particolare, considerando che l’ex numero 10 della Juventus e della Nazionale è stato uno degli idoli calcistici dell’ex centravanti della Lazio fin da bambino.

Del Piero ha voluto ricordare non soltanto i numeri e i successi raggiunti da Immobile, ma soprattutto il percorso compiuto negli anni, tra sacrifici, gol e momenti condivisi anche con la maglia azzurra.

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Del Piero omaggia la grande carriera di Immobile

Il messaggio di Pinturicchio è arrivato attraverso i social e contiene anche un augurio per il nuovo capitolo che attende l’ex capitano biancoceleste lontano dal calcio giocato.

IL MESSAGGIO DI DEL PIERO – «Che bellissimo viaggio, Ciro. Una carriera straordinaria, fatta di gol, sacrifici e passione e vittorie. Ora inizia un nuovo capitolo, da vivere con la tua famiglia e chissà quali altre sfide. È stato bello vederti crescere ed esordire e condividere tanti momenti insieme. Un grande abbraccio, Bomber».

LA RISPOSTA DI IMMOBILE – «Capitano, è stato un onore».

Un altro tributo alla carriera dell’ex Lazio

Per Immobile arriva così un altro riconoscimento dopo una carriera trascorsa per larga parte ad altissimi livelli. Con la Lazio ha costruito la parte più importante del proprio percorso, diventandone capitano e simbolo a suon di gol.

Il messaggio di Del Piero aggiunge quindi un valore particolare ai tanti saluti ricevuti: a celebrarlo è stato proprio uno dei calciatori che, da ragazzo, aveva contribuito ad alimentare il suo sogno di diventare professionista.