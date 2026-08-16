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Calciomercato

Gimenez si allontana! Raggiunto un accordo tra El Bebote e il Porto fino al 2031

Published

1 ora ago

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Gimenez si allontana definitivamente dalla Lazio: “El Bebote” ha raggiunto un accordo con il Porto fino al 2031

Il calciomercato della Lazio vive ore di grande fermento tra obiettivi caldi e piste che si avviano verso la definitiva fumata nera. Mentre la dirigenza capitolina lavora intensamente per regalare al tecnico Gennaro Gattuso il rinforzo offensivo tanto richiesto, un profilo seguito a lungo dai biancocelesti è ormai pronto a vestire una nuova maglia all’estero.

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Calciomercato Lazio: L’Accordo tra il Porto e Santi Giménez

Come rivelato dal giornalista ed esperto di mercato Nicolò Schira tramite un post su X, Santi Giménez è ormai a un passo dal trasferimento al Porto. L’attaccante messicano, soprannominato El Bebote, ha raggiunto un’intesa di massima con i Dragões per i termini personali del suo nuovo ingaggio. La formula dell’operazione prevede un contratto fino al 2031 (strutturato su una base annuale con opzione per quattro ulteriori stagioni).

L’Addio al Milan e gli Effetti sui Piani di Santi Giménez

L’operazione per portare il centravanti messicano n Portogallo si concretizzerà sulla base di un prestito con diritto di riscatto a favore del club lusitano, sancendo così la fine della sua avventura con la maglia del Milan. Un blitz decisivo che taglia fuori la concorrenza italiana e costringe la società romana a virare con decisione su altri profili per l’attacco.

Le alternative in attacco

Con la pista che portava al centravanti messicano ormai tramontata, la dirigenza biancoceleste ha concentrato tutte le proprie energie su due obiettivi principali per soddisfare le richieste tattiche di Gennaro Gattuso. I nomi in cima alla lista delle preferenze restano quelli di Mauro Icardi e Andrea Pinamonti, sui quali il club continua a lavorare in parallelo per assicurarsi una punta di primo livello prima della chiusura della sessione estiva.

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