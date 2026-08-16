Icardi-Lazio si può fare! L’attaccante apre ai biancocelesti: prossima settimana incontro decisivo

Icardi-Lazio, l’argentino mette i biancocelesti in cima alla lista delle preferenze. Settimana prossima incontro decisivo

Svolta improvvisa nel calciomercato biancoceleste. Le indiscrezioni su un forte interesse per Mauro Icardi si sono trasformate in una vera e propria trattativa di mercato. L’attaccante argentino, attualmente svincolato dopo la parentesi al Galatasaray, è diventato l’obiettivo principale del direttore sportivo Angelo Fabiani, che ha già avviato i primi contatti diretti con l’entourage del calciatore.

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Incontro decisivo in settimana: la Lazio prepara l’affondo

I prossimi giorni saranno cruciali per definire l’operazione. Secondo quanto riportato dal giornalista Ilario Giovambattista di Radio Radio tramite un post su X, le parti si incontreranno di persona nei primi giorni della prossima settimana dopo una lunga serie di colloqui telefonici. Secondo le ultime ricostruzioni, l’ex capitano dell’Inter mette la Lazio e il ritorno in Serie A in cima alle sue preferenze.

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Piano B in attacco: la Lazio valuta Pinamonti ma la priorità resta Icardi

La dirigenza capitolina continua comunque a esplorare opzioni alternative per rinforzare il reparto avanzato. Tra i profili seguiti c’è anche Andrea Pinamonti del Sassuolo, ma la società intende concentrare ogni sforzo sul bomber argentino prima di affondare su altri bersagli. I tifosi attendono con ansia sviluppi su quello che potrebbe diventare uno dei colpi più altisonanti della sessione estiva.