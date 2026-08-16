Lazio, il nuovo centrale passa dalle cessioni: Sutalo e Chaloupek restano nel mirino di Gattuso

Dopo Frattesi il margine economico della Lazio si è ridotto: Fabiani cerca una formula sostenibile per completare la difesa

La Lazio deve ancora consegnare a Gennaro Gattuso un nuovo difensore centrale, ma il mercato in entrata è inevitabilmente condizionato dai conti. L’operazione che ha portato Davide Frattesi a Formello ha assorbito una parte importante delle risorse disponibili e, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il club avrebbe ora circa 3-4 milioni di euro da utilizzare per gli ultimi due rinforzi richiesti dall’allenatore. Una cifra che obbliga la dirigenza a muoversi soprattutto attraverso prestiti o operazioni che prevedano pagamenti rimandati nel tempo.

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Sutalo, esperienza internazionale ma serve l’apertura dell’Ajax

Tra i nomi valutati continua a esserci quello di Josip Sutalo. Il difensore croato classe 2000 milita nell’Ajax e rappresenterebbe una soluzione di esperienza per il reparto arretrato.

La Lazio difficilmente potrebbe però affrontare un investimento significativo nell’immediato. Per questo motivo, la pista diventerebbe realmente percorribile soltanto qualora il club olandese aprisse a una formula favorevole, come un prestito accompagnato da un eventuale diritto di riscatto.

Chaloupek resta un profilo molto apprezzato

L’altra strada porta a Stepan Chaloupek dello Slavia Praga. Il centrale ceco, più giovane rispetto a Sutalo, piace per caratteristiche fisiche e margini di crescita e rientra nei profili monitorati per completare il reparto.

Anche in questo caso, però, sarà decisiva la struttura economica dell’operazione. La Lazio non vuole assumersi impegni immediati incompatibili con gli attuali parametri finanziari.

Romagnoli e Tavares possono cambiare il mercato

Per aumentare realmente il budget servono quindi delle partenze e tra i giocatori che potrebbero garantire nuova liquidità figurano Alessio Romagnoli e Nuno Tavares, due elementi dalla cui eventuale cessione potrebbero arrivare risorse preziose.

Gattuso continua ad aspettare il nuovo centrale, ma la scelta non dipenderà soltanto dalle caratteristiche tecniche. Sutalo e Chaloupek restano sul tavolo, con le prossime uscite destinate a stabilire quanto la Lazio potrà realmente investire per la difesa.