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Convocati Lazio per il Mantova: i giocatori a disposizione di Gattuso per l’esordio ufficiale
Convocati Lazio per il Mantova: la lista completa dei giocatori a disposizione dall’allenatore Gattuso
Gennaro Gattuso, tecnico della Lazio, ha diramato la lista dei convocati per il match che andrà in scena alle 21:15 presso lo stadio Olimpico. La partita contro il Mantova, valevole per i trentaduesimi di Coppa Italia 2025/26. La lista completa:
I CONVOCATI DI GATTUSO
PORTIERI: Mandas, Motta, Renzetti.
DIFENSORI: R. Bordon, Doekhi, Floriani Mussolini, Lazzari, Marusic, Pedraza, Pellegrini, Provstgaard.
CENTROCAMPISTI: Belahyane, Dele-Bashiru, Farcomeni, Frattesi, Galassi, Przyborek, Rovella, Taylor.
ATTACCANTI: Cancellieri, Dia, Noslin, Ratkov, Serra, Zaccagni.
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