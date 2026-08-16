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Convocati Lazio per il Mantova: i giocatori a disposizione di Gattuso per l’esordio ufficiale

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2 ore ago

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Convocati Lazio per il Mantova: la lista completa dei giocatori a disposizione dall’allenatore Gattuso

Gennaro Gattuso, tecnico della Lazio, ha diramato la lista dei convocati per il match che andrà in scena alle 21:15 presso lo stadio Olimpico. La partita contro il Mantova, valevole per i trentaduesimi di Coppa Italia 2025/26. La lista completa:

I CONVOCATI DI GATTUSO

PORTIERI: Mandas, Motta, Renzetti.

DIFENSORI: R. Bordon, Doekhi, Floriani Mussolini, Lazzari, Marusic, Pedraza, Pellegrini, Provstgaard.

CENTROCAMPISTI: Belahyane, Dele-Bashiru, Farcomeni, Frattesi, Galassi, Przyborek, Rovella, Taylor.

ATTACCANTI: Cancellieri, Dia, Noslin, Ratkov, Serra, Zaccagni.

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