Alessandro Del Piero ha parlato della Lazio di Sarri durante lo Sky Calcio Club.

«Arrivare quinti non è male per la Lazio, con tutto quello che è successo. È un campionato buono, Sarri ha tenuto in mano la squadra. Ora c’è il momento della verità, che riguarda tutti».