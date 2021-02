De Zerbi, rimpianto Lazio: «Potevamo segnare di più all’inizio»

Il tecnico del Sassuolo, Roberto De Zerbi, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match con lo Spezia, parlando anche della Lazio

Alla vigilia della gara del Sassuolo contro lo Spezia, De Zerbi è intervenuto in conferenza stampa: il tecnico è tornato anche sulla gara contro la Lazio. Le sue parole:

«Con la Lazio abbiamo finito il primo tempo in parità ma avremmo potuto fare più di un gol nei primi 20 minuti. Non credo che la squadra sia al 100% ancora, parlando dal punto di vista fisico, nè il collettivo nè i singoli. Ora ci stiamo allenando bene, stiamo spingendo e penso che siamo in crescita dal punto di vista atletico. Dobbiamo recuperare dei giocatori che ci spostano».