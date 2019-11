De Siervo: «Vorremo almeno una partita di Serie A all’estero»

Le parole dell’amministratore De Siervo in merito alla possibilità di far giocare almeno un match di Serie A all’estero

L’idea è quella di aprire la Serie A a nuovi mercati, così ha parlato l’amministratore delegato della Lega serie A, Luigi De Siervo, a margine dello Sport&Business summit organizzato dalla 24Ore Business School.

«La nostra proposta è che ci sia almeno una partita a stagione all’estero. La sfida nostra e delle altre leghe europee è quella di andare a conquistare nuovi mercati e questo lo si fa andando a giocare partire all’estero creando un percorso riavvicinamento al nostro campionato e al nostro Paese».

«Per le regole attuali no, bisogna dirlo, il precursore è la Lega spagnola che da qualche anno sta cercando di far giocare una prima partita ufficiale di campionato all’estero. Ci auguriamo che questo possa avvenire, è una cosa che fa anche Rcs con un prologo all’estero del giro d’Italia e questo consente di aprirsi a nuovi mercati, di raccontare un prodotto, lo fanno già stabilmente liberando leghe sportive americane. Secondo me è corretto, stiamo aspettando che prima FIFA e poi Uefa creino delle regole certe».