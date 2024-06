De Siervo: «I nostri stadi dovranno essere adeguati entro il temine utile. Altrimenti…». Le parole dell’ad della Lega Serie A

Luigi De Siervo, amministratore delegato della Lega di Serie A, è ospite al Festival della Serie A che è in corso di svolgimento a Parma e ha parlato ad alcuni media presenti.

PAROLE– «I nostri stadi – si legge su SportFace.it – dovranno essere adeguati entro il temine ultime di ottobre 2026, altrimenti c’è il rischio che quella parte di Euro 2032 ci venga ritirata. Rappresenta una sfida che non possiamo permetterci di termine: è l’ultima chiamata. A ottobre 2026 la UEFA farà le proprie verifiche e dovremo dimostrare di aver adeguato gli impianti. È questo il momento per dimostrare che siamo un sistema compatto. Non si possono fare le infrastrutture solo per i grandi eventi, ma farlo sempre con metodo. Tante squadre di Serie B non investono sui propri stadi – magari anche per scaramanzia – e poi quando vengono promosse in A creano problemi perché devono andare a giocare le prime gare in altri impianti ».