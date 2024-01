De Siervo sta con Lotito: «Non possiamo prescindere dall'Arabia Saudita. Il meglio del nostro calcio...»

Luigi De Siervo, amministratore delegato della Lega Serie A, ha così parlato in merito alla Supercoppa che si è giocata in Arabia

Luigi De Siervo cita Lotito e, come il presidente della Lazio, ha speso parole importanti sul calcio in Arabia Saudita. Le dichiarazioni a Radio 24.

LE PAROLE – «In Arabia Saudita il calcio sta sbocciando e si preparano ad accogliere il Mondiale 2034, gli investimenti sulla parte sportiva e calcistica sono sempre più rilevanti, non potevamo perdere questa opportunità. Come hanno ribadito Barone, De Laurentiis, Lotito e Marotta quello dell’Arabia Saudita è uno scenario da cui, per i prossimi anni, il calcio che conta non potrà prescindere. La Serie A per crescere deve concentrare i propri sforzi in un’ottica internazionale considerato che oltre il 90% dei nostri tifosi sono all’estero. Purtroppo la Serie A vent’anni fa ha perso il treno più importante, quello della globalizzazione, quando dominavamo tutte le competizioni internazionali. All’epoca restammo focalizzati solo sull’Italia e sui nostri tifosi domestici. Dobbiamo essere sempre più presenti sui mercati ad alto potenziale. Oggi è l’Arabia Saudita, in passato è stata la Cina e prima ancora gli Stati Uniti. Se vogliamo conquistare un mercato prospettico non possiamo che essere lì a presentare il meglio del nostro calcio».