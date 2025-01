De Siervo elogia Dybala: «E’ uno dei pochi calciatori che è in grado di saper fare calcio»

De Siervo, il dirigente della Lega rilascia alcune dichiarazioni in favore del giocatore argentino dopo la sua premiazione come calciatore del mese

Il giocatore del mese di Dicembre nominato e premiato dalla Lega di serie A è Dybala, il quale nonostante la stagione turbolenta della Roma è riuscito ad emergere sugli altri. Ad elogiare il giocatore argentino ci pensa dopo la premiazione ai cronisti il dirigente della Lega De Siervo con queste parole

PAROLE – Siamo felici che il miglior calciatore di dicembre della Serie A sia Paulo Dybala. perché la Joya rappresenta al meglio quella categoria, sempre più rara, di giocatori che creano calcio e regalano emozioni non solo ai tifosi della Roma, ma anche a tutti gli amanti del bel gioco, che sanno apprezzare la sua classe cristallina e le sue giocate mai banali. Grazie a il fantasista argentino si porta in solitaria al primo posto tra i calciatori che hanno vinto più volte l’EA SPORTS FC Player Of The Month