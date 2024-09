De Servio: «Numero di gare ESAGERATO. Sulle partite pirata la penso così...»

Le dichiarazioni dell’amministratore delegato della Lega di Serie A tra calo degli ascolti e le troppe partite disputate

Intervenuto ai microfoni de Il Mattino, l’amministratore delegato della Lega di Serie A Luigi De Servio ha parlato di due argomenti in particolare: i siti pirata e il numero elevato di partite, che colpirà quest’anno anche la Lazio. Ecco le sue dichiarazioni:

SITI PIRATA – «Si è mosso il Governo? E anche bene. C’è un filo di Arianna che collega l’hacker con il terminale del cliente: ora dobbiamo risalire all’utilizzatore finale e sanzionarlo. Le norme ci sono. Un vero tifoso non vede la partita piratata, perché poi fa un danno al suo club. Ma è questione culturale, non legata al prezzo degli abbonamenti.No, perché si calcola solo l’audience di Dazn e mancano ancora i dati di Sky, che si è assicurata tre gare. Poi c’è il fenomeno di chi si abbona in ritardo, dopo essersi disabbonato prima dell’estate. Ma non siamo preoccupati».

NUMERO PARTITE – «Troppe partite? Sì, il numero di gare è esagerato. Ma non è colpa nostra: le partite che organizziamo come Lega sono sempre le stesse. Da anni. Abbiamo in corso un battaglia legale con la Fifa per il Mondiale per club. Ma anche con la Uefa è in corso una discussione: in pochi anni il numero delle partite della nuova Champions e delle nazionali è cresciuto in maniera vertiginosa».