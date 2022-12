De Rossi: «Ho perso un amico. Mi chiamò dopo Modena nonostante...»

De Rossi in conferenza stampa parla ed esterna il suo dispiacere per la morte di Mihajlovic ricordando anche una recente telefonata

In occasione della vigilia della partita contro il Parma, in conferenza stampa De Rossi ha parlato anche di Sinisa Mihajlovic, ricordando anche la recente telefonata tra i due.

PAROLE – «Personalmente arrivo a questa partita con tanta amarezza. In queste ore ho perso un grande amico. Non ho mai giocato con Mihajlovic, ma ci siamo spesso frequentati. Ci eravamo sentiti la scorsa settimana e, dopo la sconfitta con il Modena mi aveva inviato un messaggio di incoraggiamento. Pensava a me, nonostante i suoi tanti problemi.»

«L’anno scorso ho seguito alcuni suoi allenamenti e con Alessandro Lucci, mio e suo procuratore, ci si vedeva spesso a Roma o a pranzo a Maccarese, anche con Kolarov. Incontri mai banali, in cui emergevano aspetti contrastanti del suo carattere, spigolosità e un cuore enorme, ma uscivi sempre con qualcosa.»

«In queste ore ho letto tanti messaggi, uno mi ha particolarmente colpito: persona in un mondo di personaggi. Questo è Sinisa»