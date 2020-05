Calciomercato Lazio, da Firenze: «Viola su De Paul e Kumbulla»

Gli obiettivi di mercato della Lazio sono seguiti anche dalla Fiorentina: sarà duello per De Paul e Kumbulla

La Serie A è momentaneamente ferma ma le società continuano a muoversi per organizzare il mercato estivo. La Lazio vuole rinforzare il centrocampo con De Paul e Kumbulla anche se c’è da battere la concorrenza.

Un editoriale di Firenzeviola.it riporta: «La Fiorentina non ha mai abbandonato la pista De Paul, ma ora c’è anche la Lazio. Sarà un bel duello. Stessa situazione per Kumbulla del Verona, rivelazione di questo campionato. In questo caso è anche l’Inter a fare a sportellate con i Viola. Idee, pensieri, sogni, tutto serve pur di ricominciare e mettersi alle spalle questo maledetto virus. Una delle poche certezze però è che Rocco Commisso farà una grande Fiorentina».