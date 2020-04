Calciomercato, De Paul intriga la Lazio: il jolly dell’Udinese piace a Inzaghi

Calciomercato, idea De Paul per il reparto avanzato. Il jolly dell’Udinese può essere impiegato come mezzala o trequartista

Anche la Lazio si mette in fila per De Paul. A lanciare la notizia è il portale Tuttoudinese.it: il giocatore è un jolly perfetto per il reparto offensivo, offrirebbe ad Inzaghi versalità tattica e qualità.

La squadra capitolina il prossimo anno giocherà nell’Europa dei grandi, Lotito cerca rinforzi e il numero 10 sembra rispondere alle richieste fatte dall’allenatore. L’Udinese spara alto per il suo gioiello: ad Inter e Milan (che lo seguono da tempo) ha chiesto almeno 30 milioni, cifra che però, data l’emergenza, potrebbe scendere.