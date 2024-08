De Paola Lazio, squadra da CHAMPIONS? «Baroni è bravo, MA... A Lotito interessa SOLO UNA COSA!»

La Lazio può ambire ad un piazzamento in Champions League? Le parole di Paolo De Paola sulla prossima stagione

Il giornalista Paolo De Paola, su TMW Radio, ha parlato della Lazio e se la squadra di Baroni possa essere rientrare nella corsa per una piazzamento in Champions League nella prossima stagione. Di seguito le sue parole.

PAROLE – «La Lazio nella corsa Champions? Baroni è bravissimo, ma non può fare miracoli. A Lotito interessa avere i conti a posto e non altro, non supera mai l’asticella»