De Paola contro Sarri: «Non capisco perchè debba mettere sempre le mani avanti»

De Paola, il giornalista ai microfoni di TMW Radio critica con parole molto forti il tecnico della Lazio dopo la sconfitta di ieri

Ai microfoni di TMW Radio è intervenuto il giornalista Paolo De Paola, il quale ha fatto il punto sulla serie A al termine del weekend, soffermandosi in particolare sulla Lazio e su Sarri

SARRI – È in calo perché dopo il pareggio ha sbandato di brutto. Non ha avuto quella capacità di palleggio che si riconosce sempre alla squadra di Sarri. Perché poi Sarri deve sempre mettere le mani avanti? È chiaro che se si qualifica in Champions è un obiettivo importante, ma quel che è certo è che questa Lazio ancora non ha trovato la giusta continuità