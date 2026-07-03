De Paola attacca Lotito: «Preso dall’ego, ha sbagliato tutto! Deve convincere con i fatti»

Il giornalista Paolo De Paola ha commentato le tensioni tra Lotito e la tifoseria, riunitasi anche ieri per continuare la protesta

La tensione in casa biancoceleste non accenna a placarsi e la recente contestazione della tifoseria organizzata accende il dibattito mediatico. Sulla delicata situazione che sta attraversando l’ambiente capitolino è intervenuto il giornalista Paolo De Paola, che ha espresso un giudizio a dir poco tagliente sulla gestione presidenziale ai microfoni di TMW Radio.

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Il declino di Lotito

L’analisi del giornalista mette in luce un netto cambio di rotta nella parabola del patron biancoceleste: «Lotito è stato per lungo tempo uno che ha dominato il calcio italiano, ha cominciato a sbagliare tutto quando, preso dall’ego, si è ritenuto indispensabile per la sua società e punto fisso tale da poter fare qualunque cosa».

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La gestione finanziaria di Lotito sotto accusa

Il focus dell’intervento si è poi spostato sui nodi economici e sulle frizioni interne con i tesserati, smontando parzialmente la narrazione del presidente-manager infallibile. Sempre secondo le parole di De Paola, il patron «non è neanche questo fenomeno di conoscenza che ha esportato come immagine. Ha sempre perso soldi con i calciatori con cui è entrato in rotta di collisione, ha sbagliato nelle intromissioni sul sistema calcio e non solo».

Il confronto tra Lotito e De Laurentiis

Il j’accuse si conclude con un parallelismo inevitabile tra i due patron più longevi del calcio italiano, evidenziando come i risultati sul campo facciano la reale differenza agli occhi delle rispettive piazze: «Devi convincere la gente con i fatti, e ADL (Aurelio De Laurentiis, ndr) con i fatti gli è stato nettamente superiore».