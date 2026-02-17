Hanno Detto
De Marco: «Il braccio di Cataldi è alto! Giusta la decisione di campo e la conferma del VAR»
Andrea De Marco, ex arbitro, ha analizzato un episodio chiave accaduto in Lazio Atalanta. Le sue considerazioni
Nel corso dell’ultima puntata di Open Var su DAZN è stato approfondito l’episodio chiave di Atalanta–Lazio, terminata 0-2, con particolare attenzione al calcio di rigore assegnato ai bergamaschi per il fallo di mano di Danilo Cataldi. A esprimersi sull’azione è stato l’ex arbitro Andrea De Marco, che ha analizzato la dinamica dell’intervento e la posizione del braccio del giocatore biancoceleste. Vi riportiamo le sue considerazioni in merito:
Ultimissime Lazio LIVE: Lotito fa chiarezza sullo stadio Flaminio! Le parole del presidente e molto altro
«La decisione è corretta, è stato bravo l’arbitro a vederla dal campo! Il braccio di Cataldi è alto, che la prenda nella parte sotto non significa nulla. Giusta la decisione di campo e persino la conferma del VAR, che ha controllato pure il fuorigioco. Siamo consci che è semiautomatico, ma ci deve essere sempre una verifica tecnica da parte degli arbitri a Lissone perché gli scheletri siano in posizione corretta».
