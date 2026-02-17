Connect with us

Hanno Detto

De Marco: «Il braccio di Cataldi è alto! Giusta la decisione di campo e la conferma del VAR»

Published

2 ore ago

on

By

Image Photo925462
Dc Roma 07/01/2026 - campionato di calcio serie A / Lazio-Fiorentina / foto Domenico Cippitelli/Image Sport nella foto: esultanza gol Danilo Cataldi

Andrea De Marco, ex arbitro, ha analizzato un episodio chiave accaduto in Lazio Atalanta. Le sue considerazioni

Nel corso dell’ultima puntata di Open Var su DAZN è stato approfondito l’episodio chiave di AtalantaLazio, terminata 0-2, con particolare attenzione al calcio di rigore assegnato ai bergamaschi per il fallo di mano di Danilo Cataldi. A esprimersi sull’azione è stato l’ex arbitro Andrea De Marco, che ha analizzato la dinamica dell’intervento e la posizione del braccio del giocatore biancoceleste. Vi riportiamo le sue considerazioni in merito:

Ultimissime Lazio LIVE: Lotito fa chiarezza sullo stadio Flaminio! Le parole del presidente e molto altro

«La decisione è corretta, è stato bravo l’arbitro a vederla dal campo! Il braccio di Cataldi è alto, che la prenda nella parte sotto non significa nulla. Giusta la decisione di campo e persino la conferma del VAR, che ha controllato pure il fuorigioco. Siamo consci che è semiautomatico, ma ci deve essere sempre una verifica tecnica da parte degli arbitri a Lissone perché gli scheletri siano in posizione corretta».

Related Topics:

Copyright 2025 © riproduzione riservata Lazio News 24 - Registro Stampa Tribunale di Torino n. 46 del 07/09/2021 Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 26692 - PI 11028660014 Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a S.S. Lazio S.p.A. Il marchio Lazio è di esclusiva proprietà di S.S. Lazio S.p.A.

Change privacy settings
×