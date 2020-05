Coronavirus, De Luca: «Possiamo garantire gli allenamenti del Napoli»

Il presidente della Regione Campania accorda al Napoli il permesso di allenarsi in tutta sicurezza a Castel Volturno

Dopo la decisione presa dalla Regione Emilia Romagna, anche le altre aree italiane stanno cercando di attrezzarsi per far riprendere gli allenamenti in sicurezza.

Durante una lunga conferenza via Facebook, il presidente della Campania De Luca ha annunciato: «É arrivata una richiesta dal Napoli per poter fare gli allenamenti. Il presidente De Laurentiis mi sollecita e propone una ipotesi di lavoro molto interessante: fare gli allenamenti su tre campi di calcio con un distanziamento di 20 metri, a Castel Volturno ci sono gli spazi. Possono farlo per fasce orarie, senza fare la doccia, e arrivando individualmente: a me pare ci siano tutte le condizioni per consentire gli allenamenti. Ho detto che avremmo valutato la sua richiesta e la sottoporremo alla task force sanitaria e io sono convinto che se le norme di sicurezza siano garantite, siamo in condizione di garantire gli allenamenti del Napoli calcio. Il presidente garantisce il tampone due volte alla settimana e che sia suo interesse tutelare la sua squadra. Poi decideranno le autorità nazionali sulla ripresa del campionato, ma per noi Regione, credo ci siano le condizioni per consentire l’allenamento della squadra in modo che sia pronta fisicamente, in totale sicurezza per la squadra e per i collaboratori».