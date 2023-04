De Grandis sulla lotta Champions: «Dove sta scritto che la Lazio arrivi....»

De Grandis, il giornalista alla vigilia della sfida di Sansiro tra Inter e Lazio esprime il suo parere sulla lotta Champions

PAROLE – Se l’Inter brinda in Coppa, sembra quasi che la Juventus non avesse voglia. Allegri ha fatto scelte un po’ così, ha premiato le alternative come se fosse una coppa di riserva. Inzaghi non ha rinunciato a nessuno, mi è sembrata una differenza di voglia.

Sembra un po’ irriverente nei confronti dell’Inter, faccio i complimenti all’Inter per le partite secche vinte in Champions, ma non può essere quinta in classifica in campionato. È un falso storico che la rosa dell’Inter non sia strutturata. Dove sta scritto che l’Inter debba arrivare dietro a Lazio, Roma e Milan? La Juve non ha fatto nulla, non hanno neanche litigato. Non si sono neanche arrabbiati dopo la sconfitta