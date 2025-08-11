De Grandis sulla Lazio: «Sarebbe assurdo tagliare Noslin, e la sorpresa del campionato sarà…»

De Grandis sulla Lazio, il commento del giornalista di Sky sull’imminente stagione biancoceleste: il commento

In vista della nuova stagione 2025-2026, le parole di Stefano De Grandis, giornalista di Sky Sport, arrivano dalle frequenze di Radio Laziale e offrono uno spaccato interessante sulla situazione in casa Lazio. Il club biancoceleste, reduce da un mercato intenso, si appresta a vivere una stagione che potrebbe riservare molte sorprese, sia in termini di rendimento dei giocatori che di scelte di rosa.

Sorpresa – «Dele-Bashiru sarà la rivelazione della prossima stagione. Molte volte sento dire che Dia è la punta perfetta per Sarri, ma secondo me le caratteristiche di Castellanos possono sposarsi bene col calcio di Sarri. Provedel parte avanti perché con la palla tra i piedi è più pulito.»

Tagli in rosa – «Sta cominciando bene, ma è un giocatore che nelle ultime cinque stagioni è sempre tornato alla base, quindi qualche perplessità mi resta. Per me tagliare Noslin sarebbe assurdo a livello finanziario, taglierei sicuramente Basic e probabilmente un difensore. In un discorso ideale dovrebbe essere tagliato Hysaj per lo stipendio che percepisce, ma è inutile tenere in rosa un giocatore come Basic che non trova spazio da tre anni.»

L’expertise del giornalista evidenzia una chiara preferenza per ottimizzare la rosa lasciando giocatori con prospettive concrete, e sottolinea l’importanza di gestire bene il budget, specie in un momento delicato per il calcio italiano. I suggerimenti di De Grandis sembrano indicare un mercato della Lazio orientato verso un ringiovanimento e una maggiore funzionalità del gruppo.

Con la preparazione ormai in corso e la Serie A alle porte, le scelte della dirigenza saranno fondamentali per il percorso della squadra. Sarà interessante osservare come Sarri riuscirà a valorizzare i giocatori indicati come potenziali protagonisti e quale sarà l’impatto dei possibili cambi di rosa.