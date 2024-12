De Grandis sulla Lazio: «Sono ottimista. Ovvio che c’è preoccupazione, potrà metterla in un angolo»

De Grandis è intervenuto ai microfoni di Radio Laziale ed ha parlato della possibile reazione della squadra di Marco Baroni dopo lunedì

Stefano De Grandis, giornalista di Sky Sport, è intervenuto ai microfoni di Radio Laziale e si è definito ottimista dopo Lazio–Inter. Queste le sue dichiarazioni:

LE PAROLE – «Sono ottimista. Una Lazio che per 36 minuti mette alle corde la squadra più forte del campionato può farlo anche con il Lecce. Deve esserci voglia di riscattarsi, per dimostrare che non è quella vista nella seconda parte della gara di lunedì. Ovvio che c’è preoccupazione, ma se la Lazio ha personalità potrà metterla in un angolo. Saranno importanti le parole di Baroni nello spogliatoio»