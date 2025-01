De Grandis Lazio: «Dopo il Derby si riparta da questo; Tavares è un treno, ma deve migliorare nelle scelte»

Le parole di Stefano De Grandis sulla Lazio dopo la sconfitta contro la Roma al Derby: «Si riparte da questo aspetto fondamentale»

Stefano De Grandis, giornalista di Sky Sport, ha parlato ai microfoni di Radio Laziale dopo la sconfitta della Lazio contro la Roma al Derby. Di seguito le sue parole.

DA DOVE RIPARTIRE – «La Lazio deve ripartire dalla pazienza; ci vuole una reazione ma deve essere oculata. Nei primi 20 minuti del derby la Lazio non è stata oculata: I derby si giocano cercando di non far succedere niente nei primi 20 minuti, a meno che non sei con l’acqua alla gola e vuoi prendere la squadra avversaria d’assalto. All’inizio devi congelare la partita, anche nel derby di Milano in supercoppa è successo tutto dopo».

ROVELLA E DIA – «Rovella si deve caricare sulle spalle il gruppo perché deve dettare i tempi della squadra e poi mi aspetto qualcosa da Dia; lui fino ad ora ha fatto bene, dimostrando di avere grandi capacità. Adesso da lui mi aspetto i gol».

TAVARES – «Tavares resta un treno ma deve migliorare nella capacità di fare le scelte giuste. Per me ha due limiti: non è molto bravo in fase difensiva e a volte non fa la scelta giusta, però resta un giocatore temibile per le difese avversarie».