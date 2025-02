De Grandis: «Baroni-Sarri? Ecco cosa penso del loro calcio. E sulla concorrenza della Lazio...»

Le parole del giornalista Stefano De Grandis sul calcio di Baroni e Sarri alla Lazio

Stefano De Grandis è intervenuto ai microfoni di Radio Laziale per parlare della Lazio di Baroni.

PAROLE- «Attacco al cuore del calcio. C’è un problema di protocollo, il regolamento dice che non si può intervenire sulle ammonizioni e sui calci d’angolo, in riferimento a Tomori e al gol dell’Inter. Il problema peggiore però sono i rigori, oggi basta che tiri la palla addosso a un braccio ed è rigore. Baroni-Sarri? Il calcio di Baroni è più divertente di quello di Sarri, non dico che uno sia migliore dell’altro. A me piace un calcio più verticale, d’altro canto però con Sarri la Lazio ha fatto una serie di clean sheet pazzesca, oggi il gol lo prendi sempre. Baroni è meno abituato di Sarri ad allenare squadre più importanti, a volte è più ingenuo, basti vedere i derby. Ma avrà tempo di crescere, anche se non è un ragazzino. Concorrenza? Milan e Juve hanno qualcosa in più, bisogna sperare vadano avanti in Champions. Mi aspetto che il Milan faccia una rimonta, mentre per la Juve ho comunque timore »