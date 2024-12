De Cosmi non ha dubbi: «Guendouzi è determinante e con il Napoli lo schiererei cosi giovedì sera»

De Cosmi, l’ex allenatore biancoceleste si esprime sulla partita di Coppa Italia e si sofferma in modo particolare su Guendouzi

Ai microfoni di Radiosei alla vigilia del doppio confronto della Lazio con il Napoli, ha parlato l’ex tecnico biancoceleste De Cosmi che tra i temi si concentra su Guendouzi

PAROLE – La preparazione al match di giovedì sarà dettagliata, come sempre. Gli interpreti? Baroni ci ha insegnato che fa di necessità virtù quindi, stando all’assenza certa di Rovella a Napoli, credo che giovedì si utilizzerà Guendouzi per una parte di gara. Al Maradona Guendouzi play, Patric mezzala a destra e Dele a sinistra può essere un’opzione. Dia è un calciatore essenziale per questa squadra, sa legare il gioco; si sacrifica, si abbassa, crea gli spazi. Se ci fosse il rischio, anche basso, di perderlo più a lungo, va valutato

Troppo bravo il mister a dribblare le polemiche e a concentrarsi sul campo. Questo aspetto è un rinforzo positivo, lui cerca di mettere in secondo piano, anche se non è facile, gli aspetti che hanno compromesso le gare. Ora testa alle prossime partite che saranno dei test importanti

DIFESA – Chi è sceso in campo a Parma, quindi Romagnoli e Gila, potrebbero riposare. Oggi si è allenato Hysaj a sinistra, mi viene da pensare ad una gestione di chi ha giocato di più. Se per domenica torna disponibile Tavares, credo che in Coppa giocherà Pellegrini