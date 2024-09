De Cosmi: «Gigot? E’ un acquisto IMPORTANTE e garantirà QUESTE COSE alla Lazio»

De Cosmi, il tecnico ex Lazio ha analizzato il calciomercato biancoceleste soffermandosi in modo particolare su Gigot

Ai microfoni di Radiosei ha parlato l’ex tecnico della Lazio De Cosmi il quale, alla luce delle prime settimane della stagione biancoceleste, rilascia queste dichiarazioni a partire dal mercato

PAROLE – Mario Gila è un elemento prezioso, uno che sa marcare, ha delle caratteristiche perfette per il calcio che vuole fare Baroni. Gigot è un elemento di esperienza, ha giocato campionati di un certo livello, darà il suo contributo, ma quel posto lì sarà del calciatore spagnolo. La Lazio ha esterni difensivi che vanno molto, il tecnico chiede ai terzini di affondare ed avere un giocatore rapido come Gila che ti può permettere di sopportare questo è fondamentale. Lui non ha timori, l’abbiamo visto anche con Tudor come non abbia timore di andare in conduzione palla, in percussione