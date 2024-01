De Cosmi: «Ecco cosa è mancato alla Lazio contro l’Inter». Le parole dell’ex allenatore

L‘Inter, dopo la vittoria per 3-0 contro la Lazio, affronterà il Napoli in finale di Supercoppa. L’ex allenatore Roberto De Cosmi, a Radiosei ha parlato del match di Riad. Di seguito le sue parole.

PAROLE– «Quando manca la coralità per aggiungere determinate obiettivi ci sono difficoltà oggettive che emergono dopo pochi minuti. Anche a livello tattico la posizione di Darmian ha determinato. La Lazio a livello tattico ha fatto molto fatica. Il gol arriva da un’uscita pulita dell’Inter, con una linea difensiva troppo schiacciata che non esce. Pressing molle della Lazio con gli interni dell’Inter troppo liberi? Non c’è legame tra scivolamenti e spazio, scalavamo lentamente e comunque non facevamo la scelta giusta. Si può anche decidere di abbassarsi e chiudere le linee. Non è stato fatto nulla, soprattutto contro le mezzali dell’Inter che sanno inserirsi perfettamente. Contro il 3-5-2 Lazio in sofferenza sui cambi gioco con il terzino costretto a stringere? Con l’Inter in passato fatte ottime gare. La Lazio ha una difesa che gioca volutamente stretta, concedendo i cambi di fronte. Dipende da come interpreti il match, all’Olimpico a dicembre la Lazio aveva fatto bene. Ieri è stato l’atteggiamento complessivo a non funzionare, nessuna capacità di interpretare le scelte dell’avversario. L’Inter ieri arrivava in area laziale nei modi che loro ritenevano idonei, muovendo palla alle spalle di chi viene a pressarti. La Lazio nel primo tempo solo un paio di volte è arrivata dalle parti di Sommer, ieri tanta Inter ma la Lazio ha faticato sia in fase di opposizione e di transizione».