De Cosmi: «Baroni sta facendo un GRANDE lavoro alla Lazio e l’ho notato anche da questa azione di Lazzari di ieri»

De Cosmi, l’ex allenatore biancoceleste analizza alla luce della vittoria di ieri la situazione della Lazio rilasciando queste parole

Intervenuto ai microfoni di Radiosei, alla luce della vittoria in rimonta della Lazio di ieri contro l’Empoli che è valsa i tre punti, De Cosmi analizza il match soffermandosi sul grande lavoro di Baroni coi biancocelesti. Ecco come si è espresso a riguardo

PAROLE – Baroni? Io mi soffermo sul modo di essere e di fare. Mette la parola lavoro davanti a tutto e il gruppo lo sta percependo. C’è grande voglia di fare risultato. Molto interessante quello che si sta facendo. Mister D’Aversa ha provato a giocare nell’uno contro uno e lo fa bene, ma questa Lazio è organizzata bene. Quando vuoi essere qualitativamente offensivo devi attaccare dagli esterni. La cosa in più è riempire bene l’area con i centrocampisti che corrono per tutti i 90 minuti. Miglioramenti? Far crescere tutti e avere giocatori adatti a questo tipo di gioco. Ieri Lazzari va al cross diverse volte anche discretamente bene. La Lazio è propositiva, grande atteggiamento e attributi per fare sempre la partita. La nostra forza è quella: mentale e organizzativa. Piani alti della classifica? Dipendere da noi, dal lavoro che faremo e dalla qualità che mi metteremo. Con l’Empoli molti hanno lavorato per il gruppo e questo mi fa ben sperare per il futuro. Per rimanere li bisogna dare continuità