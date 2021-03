De Bari: «Lazio, così non va! Immobile? Servono i suoi gol»

Intervenuto ai microfoni di Radiosei, il giornalista Gabriele De Bari ha analizzato il match contro il Crotone e il momento della Lazio

Intervenuto ai microfoni di Radiosei, il giornalista Gabriele De Bari si è soffermato sul match tra Lazio e Crotone. Queste le sue parole: «Servono i gol di Immobile, altrimenti si fa fatica. Non è possibile concedere due gol, la difesa continua a faticare, così come è incredibile che due gol non siano bastati a battere il Crotone ultimo in classifica. Sarebbe dovuta essere una partita abbordabile, e invece la Lazio ha sofferto.

Caicedo ha fatto una grande partita, ma non è sempre così. La Lazio non ha buona panchina, ha solo delle riserve, ed è normale andare in difficoltà».