Dazn, la curiosa iniziativa dell’emittente streaming per le due ultime due giornate DEDICATA ai tifosi

Dazn, l’emittente streaming in collaborazione con una nota cantante italiana lancia una curiosa iniziativa per gli ultimi due turni

La serie A sta per calare il sipario e ancora non ha emesso tutti i suoi verdetti definitivi, ad eccezione di alcuni ovvero lo scudetto dell’Inter, l’approdo in Europa della Lazio e la zona Champions. Il campionato però vuole congedarsi nel migliore dei modi, e Dazn a tal propositivo ha lanciato una curiosa iniziativa ossia un inno che da voce ai tifosi.

Il brano si chiama Per sempre, ed è cantato da Serafine colei che ha vinto l’ultima edizione di Xfactor e sarà ascoltabile durante i break delle partite degli ultimi due turni. La cantante esterna la sua gioia per questa curiosa e bella iniziativa rilasciando queste dichiarazioni raccolte da Ansa

PAROLE – É stato un onore per me avere l’occasione di interpretare un sentimento cosi forte come è il legame viscerale che, in gioia e dolore, esiste tra tifosi e sportivi – ha spiegato l’artista – La cosa che ricordo della mia prima volta allo stadio è, infatti, la commozione provata ascoltando i cori della gente che in lontananza risuonavano come un’onda anomala, quasi come una calamità naturale che non puoi fermare, inevitabile come è inevitabile l’amore per uno sport che non è solo uno sport ma è vocazione