DAZN celebra Immobile: tutti i gol fatti da King Ciro nel 2021 VIDEO

DAZN celebra il 2021 di Ciro Immobile. Sulla piattaforma è infatti possibile rivivere tutte le reti dell’anno solare del capitano della Lazio: «Campione d’Europa. Miglior marcatore della storia biancoceleste. 13 gol in questo campionato. Che 2021 per Ciro Immobile: guarda tutti i suoi gol in Serie A TIM su #DAZN».

Così lo speciale è stato presentato sui canali social di DAZN.