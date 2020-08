David Silva, firme in arrivo. Triennale e jet privato, salterà il ritiro di Auronzo

La Gazzetta dello Sport David Silva ha delineato le prossime settimane di David Silva.

David Silva dovrebbe diventare presto un nuovo giocatore della Lazio. Secondo la Gazzetta dello Sport tra stasera e domani arriveranno le firme, mentre l’annuncio sarà fatto al termine dell’avventura del City in Champions League. Lo spagnolo non dovrebbe essere ad Auronzo di Cadore ma raggiungere la squadra dopo il ritiro, gli saranno date due settimane di ferie prima di immergersi nell’avventura romana. Firmerà un contratto triennale da 3 milioni che arriveranno a 4 con diversi bonus, avrà a disposizione un jet privato per recarsi in Spagna dalla famiglia, sceglierà con la moglie Jessica un appartamento nella Capitale tra Piazza di Spagna e Olgiata e sarà seguito dal fratello agente Nandez Jimenez, decisivo nella trattativa, e da un preparatore personale. Manca davvero poco.