David Rossi (Retesport): «La Roma con De Rossi ha trovato il suo Thiago Motta»

David Rossi, il cronista alla luce dei risultati ottenuti dal tecnico e dalle scelte tattiche di quest’ultimo si sbilancia: le sue parole

Ai microfoni di Retesport ha parlato il giornalista David Rossi, il quale analizzando i risultati e le strategie tattiche di De Rossi si sbilancia ed esclama quanto segue

DE ROSSI – Ho visto dei segnali che mi preoccupano molto, ma non della prestazione, parlo degli infortuni e delle assenze… Essendo sfavoriti col Bayer e avendo il calendario peggiore delle altre, può darsi pure che restiamo fuori dalla Champions League…però una cosa voglio dire: spero che dopo quello che abbiamo visto ieri, chi ha delle perplessità su De Rossi gli vengano a cadere. Non parlo dei 18 minuti più recupero, ma di quello che è successo prima: la Roma entra in campo mezz’ora prima, fa un riscaldamento molto importante per farsi trovare subito pronta. La partitella che gli fa fare prima del fischio d’inizio, lì c’è la cura del dettaglio, ha portato la squadra a prendere subito il ritmo partita… Questo sarà pure un allenatore giovane, ma sta sempre sul pezzo…La Roma ha trovato il nuovo Thiago Motta, e questo mi regala grande serenità