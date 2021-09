David Luiz Lazio, il brasiliano è solo una suggestione?

Il nome di David Luiz è entrato in orbita Lazio. Ma l’ipotesi del difensore brasiliano è solo una suggestione?

Il suo nome è iniziato a circolare già nella tarda serata di martedì sul mondo dei social, ma poi a lanciare questa suggestione è stato l’esperto di mercato Alfredo Pedullà. Fin troppo chiaro il riferimento a David Luiz,

Secondo Il Corriere dello Sport, la pista sarebbe stata fin da subito smentita. L’idea è per di più legata al suo rapporto con Sarri, che al Chelsea lo utilizzava da difensore centrale, Ora il verdeoro è svincolato e alla ricerca di una squadra, con Benfica e Flamengo che si sarebbero già mosse. La Lazio potrebbe tesserarlo, in quanto sì lo slot da extracomunitario non è alla fine stato occupato con Kamenovic, ma comunque l’ex Arsenal ha il passaporto portoghese. Difficile però immaginare che la suggestione possa trasformarsi in trattativa, ma nel calciomercato nulla può esser dato per certo.