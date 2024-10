D’Aversa ritorna sulla sconfitta con la Lazio: «Ecco cosa ci è successo nel momento in cui abbiamo subito gol»

D’Aversa, il tecnico dei toscani ha tenuto la sua conferenza stampa della vigilia pre Inter tornando a parlare anche della Lazio

E’ tempo di vigilia per l’Empoli di D’Aversa, visto che domani al Castellani arriva l’Inter campione d’Italia di Inzaghi. In occasione della partita con i nerazzurri il tecnico ha parlato del match citando anche quello con la Lazio che avvenne prima della sosta di Ottobre

PAROLE – Noi come subiamo gol passiamo due o tre minuti in cui ci assentiamo. Questo è successo contro la Lazio dopo aver subito il gol del 2-1. Quando uno è giovane l’esperienza l’acquisisce con il tempo, sono dei giocatori che vengono da un percorso in cui non avevano continuità. Quando si rientra da degli infortuni è normale, ma il discorso è giusto ed è uno scotto che si paga quando la squadra è composta da tanti giovan