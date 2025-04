D’Aversa avvisa Baroni: «Il Bologna è un avversario difficilissimo e tra i più forti in serie A»

Condividi via email

Ai microfoni di Mediaset dopo la sconfitta contro il Bologna, D’Aversa esprime parole di elogio nei confronti degli emiliani rivali Champions della Lazio. Ecco cos ha detto

BOLOGNA – Usciamo da questa semifinale storica con onore. Il rammarico, anche se era importante non perdere, è per la partita d’andata nella quale abbiamo commesso errori contro una delle squadre migliori del campionato. I ragazzi hanno fatto una partita seria, contro una grande squadra. Nelle prossime partite cercheremo di dimostrare di meritare la permanenza in Serie A, credo che con questo spirito sia possibile