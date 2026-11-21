Lazio Lecce, possibili novità nella formazione biancoceleste: Gennaro Gattuso valuta una nuova coppia di centrali per la sfida dell’Olimpico
La Lazio si prepara a tornare in campo per la dodicesima giornata del campionato di Serie A 2026-2027, ma Gennaro Gattuso potrebbe sorprendere tutti con una scelta importante nel reparto arretrato. In vista della sfida contro il Lecce, in programma oggi alle ore 15:00 allo stadio Olimpico, l’allenatore biancoceleste starebbe valutando una modifica alla coppia di difensori centrali.
La principale novità potrebbe riguardare Oliver Provstgaard, destinato a partire dalla panchina dopo gli impegni con la propria nazionale.
Provstgaard rischia la panchina: il motivo della scelta
Uno dei principali dubbi di Gattuso riguarda proprio le condizioni di Oliver Provstgaard. Il difensore danese è rientrato dagli impegni internazionali con una certa stanchezza e lo staff tecnico potrebbe decidere di non rischiarlo dal primo minuto.
La gestione delle energie rappresenta un aspetto fondamentale in questa fase della stagione, soprattutto per una squadra che vuole continuare a mantenere il proprio rendimento ai vertici della classifica. Per questo motivo, il tecnico starebbe prendendo in considerazione una soluzione alternativa, senza escludere un eventuale impiego del danese a partita in corso.
L’infortunio di Sutalo cambia i piani di Gattuso
A complicare ulteriormente le scelte difensive è arrivato anche l’infortunio di Josip Sutalo. Il centrale croato è alle prese con un problema muscolare che ne limita la disponibilità, costringendo Gattuso a rivedere le proprie valutazioni.
L’eventuale assenza contemporanea di Sutalo e Provstgaard dall’undici iniziale aprirebbe così le porte a una coppia di centrali già abituata a giocare insieme. Una soluzione che potrebbe garantire intesa e conoscenza reciproca in una partita nella quale i biancocelesti cercheranno di conquistare altri tre punti.
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Lazio Lecce, Doekhi e Leite pronti a guidare la difesa
La soluzione che starebbe prendendo quota porta ai nomi di Danilho Doekhi e Diogo Leite. I due difensori, già compagni di squadra all’Union Berlino, potrebbero ritrovarsi insieme dal primo minuto anche con la maglia della Lazio.
Un’ipotesi che non nasce dal nulla: Gattuso aveva infatti già sperimentato questa coppia durante l’amichevole disputata contro il Mgarr United, sfruttando il test per valutare alternative e automatismi difensivi.
La precedente esperienza condivisa nel campionato tedesco potrebbe rappresentare un vantaggio per i due centrali, chiamati eventualmente a garantire solidità e attenzione contro la formazione salentina.
La decisione definitiva arriverà con la comunicazione delle formazioni ufficiali, ma una cosa appare chiara: Gattuso sta valutando attentamente ogni dettaglio per affrontare il Lecce senza compromettere gli equilibri della squadra. Doekhi e Leite rappresentano dunque una concreta ipotesi per la difesa biancoceleste, mentre Provstgaard potrebbe inizialmente accomodarsi in panchina.