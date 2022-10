Iervolino: «Lazio squadra straordinaria, con Lotito non ho rapporti»

Danilo Iervolino, presidente della Salernitana, ha parlato della Lazio e dei rapporti, al momento inesistenti, col presidente Lotito

Intervistato da Il Mattino, Danilo Iervolino ha parlato così della Lazio e del presidente Lotito:

«La Lazio è una squadra straordinaria, ma ce la giocheremo a testa alta. Lotito? Non ho rapporti con lui, ma non mi dispiacerebbe averne. Non entro nel merito delle decisioni delle Forze dell’Ordine sul la limitazione della trasferta, non conosciamo i dettagli delle criticità. Sono dispiaciuto dell’assenza dei nostri tifosi. Il calcio perde sempre, se non si possono seguire i propri beniamini».