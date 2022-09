Feyenoord, Danilo: «Abbiamo studiato la Lazio, siamo una squadra forte»

Anche Danilo ha presentato la gara di domani tra Feyenoord e Lazio: ecco le sue parole per i microfoni del club

Ad aggiungersi al coro dei giocatori del Feyenoord è Danilo Pereira da Silva che, intervenuto per i microfoni dei canali del club, ha parlato così della sfida di domani contro la Lazio:

GARA – «Domani ci sarà la gara contro la Lazio e ne siamo molto entusiasti. Giocare in Europa League è il sogno di ognuno: è una bella competizione per mettersi in mostra. Come squadra non vediamo l’ora di disputare questa partita. Siamo carichi e pronti a mostrare le nostre qualità, siamo una squadra forte».

TIFOSI – «Peccato non possano esserci anche i nostri tifosi, non vedevo l’ora fossero con noi. Perchè quando segni vuoi festeggiare con loro ed è decisamente un peccato».

GARA – «Li stiamo ancora studiando, sappiamo che giocano anche in modo aggressivo e mantengono alto il pressing. Questo è ciò per cui ci alleniamo: sappiamo come vogliono fare e abbiamo già un piano».